Обвиняемую в убийстве пятилетнего сына приговорили к 17 годам колонии

Мосгорсуд признал виновной в убийстве пятилетнего сына Александру Шалину. Ее приговорили к 17 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.

По данным московского главка прокуратуры, убийство произошло в январе 2026 года. По версии следствия, женщина погрузила ребенка в ванну с водой и начала душить его поясом от халата. После смерти ребенка она пошла в полицию и сама сообщила о произошедшем.

На допросе фигурантка заявила, что думала об убийстве долгое время. Как сочли в прокуратуре, женщина не хотела воспитывать сына, из-за чего решилась на убийство. 26 января Шалину отправили под стражу.

Никита Черненко