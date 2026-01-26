В Москве арестовали обвиняемую в убийстве пятилетнего сына

Нагатинский районный суд Москвы арестовал до 24 марта Александру Шалину, обвиняемую в убийстве пятилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Женщина 1980 года рождения обвиняется по статье об убийстве малолетнего. На заседании она сказала, что не возражает против избранной меры пресечения, сообщает прокуратура Москвы.

Тело ребенка было обнаружено 24 января в квартире на Братеевской улице. По версии следствия, женщина погрузила мальчика с головой в наполненную водой ванну и начала душить поясом от халата. После смерти сына она сама обратилась в правоохранительные органы.

В прокуратуре считают, что женщина не хотела воспитывать сына. На допросе фигурантка сказала, что думала об убийстве ребенка долгое время, сообщил СКР.