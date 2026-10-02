ЕК предупредила США о подрыве доверия в случае запрета на экспорт дизеля

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила, что Евросоюз «полностью отвергает» угрозу США запретить экспорт дизельного топлива, если ЕС не начнет использовать стратегический запас дизеля.

«Запрет никому не принесет пользы. Он подорвет наше доверие к Соединенным Штатам как к надежному партнеру»,— сказала Анна-Кайса Итконен на брифинге (цитата по Reuters). Она уточнила, что на 15 октября запланировано заседание Координационной группы ЕС по нефти. При необходимости встреча может состояться и раньше, добавила госпожа Итконен.

1 октября Reuters со ссылкой на источник писало, что США потребовали от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы снизить мировые цены на топливо.