ЕК предупредила США о подрыве доверия в случае запрета на экспорт дизеля
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила, что Евросоюз «полностью отвергает» угрозу США запретить экспорт дизельного топлива, если ЕС не начнет использовать стратегический запас дизеля.
«Запрет никому не принесет пользы. Он подорвет наше доверие к Соединенным Штатам как к надежному партнеру»,— сказала Анна-Кайса Итконен на брифинге (цитата по Reuters). Она уточнила, что на 15 октября запланировано заседание Координационной группы ЕС по нефти. При необходимости встреча может состояться и раньше, добавила госпожа Итконен.
1 октября Reuters со ссылкой на источник писало, что США потребовали от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы снизить мировые цены на топливо.
В сентябре 2026 года США обеспечили 41% европейского импорта дизтоплива, поставляя около 400 тыс. баррелей в сутки. Поэтому ограничение экспорта ударило бы прежде всего по доступности американского ресурса для европейского рынка, а не только стало бы дипломатическим сигналом.
По оценкам Goldman Sachs, запрет снизил бы цены на американском рынке примерно на 4%, но повысил бы их в Европе на 2%. При 90-дневном ограничении доступные резервуары в США заполнились бы чуть более чем за месяц; противники меры также предупреждали, что краткосрочная выгода может обернуться ростом цен на топливо в будущем.