Во Франции профсоюзы учащихся призывают к массовой демонстрации 6 октября

Манифестации и забастовки во французских лицеях рискуют перерасти в городские беспорядки. За последние дни движение французских старшеклассников, начавшееся в нескольких школах парижского пригорода, распространилось по всей стране и вошло в университеты. Профсоюзы учащихся призывают к массовой демонстрации 6 октября.

Лицеисты из парижских пригородов выступили, в сущности, не против учебы, а за нормальную школу. И неслучайно это началось не в больших городах. Именно в предместьях школы испытывают больше всего проблем, от которых хотя бы отчасти ограждены городские частные и смешанные учебные заведения.

Не хватает учителей, классы переполнены, школьные здания ветшают, расписания становятся все жестче. Плохо работает адски сложная компьютерная система поступления в университеты Parcoursup, а испытания на едином государственном экзамене BAC становятся все труднее для учащихся, уровень знаний которых, согласно последним исследованиям во Франции, резко упал.

До этого момента политикам остается только признать, что тревога молодежи понятна. По словам социологов, у нее даже слишком много причин. Войны, климат, цены, государственный долг, неопределенность бюджета, давление искусственного интеллекта, страх безработицы. Для взрослого это выглядит как список всех на свете проблем. Для подростка это сводится к одному вопросу: что будет с его будущим?

Подробнее — в материале «Лицейские против полицейских».