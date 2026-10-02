Как конфликт России и Украины отразился на политических настроениях в Латвии

3 октября в Латвии откроются избирательные участки для проведения выборов в Сейм (парламент страны). В преддверии голосования в латвийских СМИ то и дело мелькали публикации о возможных провокациях и кибератаках, попытках вмешаться в избирательный процесс. А спецслужбы страны давно заявляют о работе в режиме повышенной готовности. В последние месяцы в воздушном пространстве республики все чаще обнаруживали беспилотники. И хотя большей частью БПЛА были украинскими, официальные лица Латвии говорили, что ответственность за то, что дроны отклонились от маршрутов полета, лежит на России.

Неудивительно, что вопрос безопасности стал центральной темой всей предвыборной кампании. Действующий премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, который стремится остаться на своем посту, на протяжении всей кампании выдвигал два обещания от лица возглавляемого им правоцентристского «Объединенного списка» (AS): расширить возможности страны по борьбе с БПЛА и продолжать поддержку Украины.

Недостаточная реакция на залеты дронов уже дорого обошлась предыдущему правительству. В начале мая из-за неспособности предотвратить вторжения сбившихся с курса украинских беспилотников в воздушное пространство Латвии министр обороны Андрис Спрудс подал в отставку. Премьер-министр Эвика Силиня попыталась использовать это для сохранения собственной власти, заверив, что попросила главу Минобороны покинуть пост из-за утраты доверия. Но сам Спрудс вскоре назвал эту трактовку событий «политической игрой», а его партия «Прогрессивные», входящая в правящую коалицию, заявила об утрате дееспособности правительства. В Сейме даже планировали рассмотреть вопрос о вотуме недоверия кабинету министров, но госпожа Силиня упредила этот шаг, уйдя в отставку.

Сформировать новое правительство поручили Андрису Кулбергсу, который за две недели договорился о формировании коалиции: к его «Объединенному списку» присоединились партии «Новое единство» (JV), «Национальное объединение» (NA) и «Союз зеленых и крестьян» (ZZS).

Спустя четыре месяца поддержка премьера и лично его партии сохраняется: последние опросы показывают, что «Объединенный список» опережает остальные партии — правда, с рейтингом всего в 14,4%. Сложность заключается и в том, что партнеры AS по коалиции пользуются меньшей поддержкой. А вот рейтинги других партий растут. По прогнозам, пройти в парламент, преодолев 5% барьер, смогут по итогам выборов 7 из 14 партий — значит, впереди Латвии предстоят сложные переговоры о формировании правительства.

Подробнее — в материале «В избирательной кампании применили дроны».