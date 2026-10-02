В избирательной кампании применили дроны

3 октября в Латвии состоятся парламентские выборы. Кампания партии премьер-министра Андриса Кулбергса строилась на обещании обеспечить безопасность от гибридных угроз и БПЛА во время российско-украинского конфликта. Неспособность справиться с залетами дронов в воздушное пространство Латвии привела в мае к отставке предыдущего правительства. Теперь же латвийские власти столкнулись с ростом популярности пророссийских сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Jouni Porsanger / Reuters Фото: Lehtikuva / Jouni Porsanger / Reuters

3 октября в Латвии откроются избирательные участки для проведения выборов в Сейм (парламент страны). В преддверии голосования в латвийских СМИ то и дело мелькали публикации о возможных провокациях и кибератаках, попытках вмешаться в избирательный процесс. А спецслужбы страны давно заявляют о работе в режиме повышенной готовности. В последние месяцы в воздушном пространстве республики все чаще обнаруживали беспилотники. И хотя большей частью БПЛА были украинскими, официальные лица Латвии говорили, что ответственность за то, что дроны отклонились от маршрутов полета, лежит на России.

Неудивительно, что вопрос безопасности стал центральной темой всей предвыборной кампании. Действующий премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, который стремится остаться на своем посту, на протяжении всей кампании выдвигал два обещания от лица возглавляемого им правоцентристского «Объединенного списка» (AS): расширить возможности страны по борьбе с БПЛА и продолжать поддержку Украины.

Недостаточная реакция на залеты дронов уже дорого обошлась предыдущему правительству.

В начале мая из-за неспособности предотвратить вторжения сбившихся с курса украинских беспилотников в воздушное пространство Латвии министр обороны Андрис Спрудс подал в отставку. Премьер-министр Эвика Силиня попыталась использовать это для сохранения собственной власти, заверив, что попросила главу Минобороны покинуть пост из-за утраты доверия. Но сам Спрудс вскоре назвал эту трактовку событий «политической игрой», а его партия «Прогрессивные», входящая в правящую коалицию, заявила об утрате дееспособности правительства. В Сейме даже планировали рассмотреть вопрос о вотуме недоверия кабинету министров, но госпожа Силиня упредила этот шаг, уйдя в отставку.

Сформировать новое правительство поручили Андрису Кулбергсу, который за две недели договорился о формировании коалиции: к его «Объединенному списку» присоединились партии «Новое единство» (JV), «Национальное объединение» (NA) и «Союз зеленых и крестьян» (ZZS).

Спустя четыре месяца поддержка премьера и лично его партии сохраняется: последние опросы показывают, что «Объединенный список» опережает остальные партии — правда, с рейтингом всего в 14,4%. Сложность заключается и в том, что партнеры AS по коалиции пользуются меньшей поддержкой. А вот рейтинги других партий растут.

По прогнозам, пройти в парламент, преодолев 5% барьер, смогут по итогам выборов 7 из 14 партий — значит, Латвию ждут сложные переговоры о формировании правительства.

Примечательно, что на фоне частых заявлений об угрозах со стороны России, которые звучат от латвийского правительства, популярность в стране набирает левоцентристское объединение «Суверенная власть и Альянс молодых латышей» (SV/JL) — в него вошли политики, после 2022 года отказавшиеся от резкого осуждения России за военные действия на Украине. Сейчас эта политическая сила занимает вторую строчку в предпочтениях избирателей с 9,4% поддержки. Блок позиционирует себя как силу, защищающую интересы нацменьшинств и русскоязычных жителей республики.

На эту же аудиторию рассчитана и программа правоцентристской партии «Латвия первых», которая обещает «преодолеть разногласия между этническими латышами и русскими» и занимает третью строчку в рейтингах.

Возникший в обществе раскол, подтверждающийся и тем, что треть опрошенных граждан до сих пор не определилась, за кого голосовать, признает и премьер страны. По его словам, причиной тому стал российско-украинский конфликт. «Довольно большая часть общества не воспринимает Россию как угрозу, они не понимают, почему правительство вкладывает большие деньги в оборону», — заметил господин Кулбергс, по мнению которого его «оппоненты ошибаются». Впрочем, игнорировать их точку зрения властям будет сложно, учитывая, что треть населения Риги — этнические русские, а во втором по величине городе Даугавпилсе они составляют примерно 46% населения.

Лусине Баласян