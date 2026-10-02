СвЖД запустила клуб делового общения с предпринимателями и властями

Свердловская железная дорога (СвЖД) запустила клуб делового общения — постоянную площадку для неформального диалога с представителями бизнеса, власти, отраслевых и профессиональных сообществ. Первая сессия состоялась в Екатеринбурге и объединила руководителей горно-металлургических предприятий, правительства Свердловской области, логистов и членов Уральской торгово-промышленной палаты (УТТП), сообщили в СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Мероприятие приурочили к 23-летию ОАО «РЖД». Во время беседы затрагивались текущие проблемы и перспективы развития отрасли на Урале, вопросы возможностей и ожиданий от железной дороги. В ходе обсуждения участники затронули темы адаптации к изменениям рынков сбыта, внедрения цифровых инструментов и повышения эффективности перевозок. Также обсудили текущие тренды в металлургии, включая производство и развитие внутреннего рынка.

Индивидуальная работа с клиентами позволяет реально оценивать их потребности и формировать соответствующие рыночному спросу транспортные продукты. Взаимодействие железной дороги с бизнесом и властями дает положительный результат, отметил начальник СвЖД Павел Бурцев. «Сегодня на полигоне Свердловской магистрали работают предприятия крупнейших металлургических холдингов страны, флагманы отрасли — ЕВРАЗ, РУСАЛ, УГМК-Холдинг, НЛМК, ТМК, ПМХ и другие крупные игроки. По объемам погрузки рудно-металлургических грузов СвЖД входит в тройку лидеров на сети железных дорог. Показатели наглядно отражают масштаб нашего сотрудничества и взаимную заинтересованность в его дальнейшем развитии»,— подчеркнул он.

Присутствовавшие на встрече дали положительную оценку деятельности СвЖД и поздравили железнодорожников с Днем компании.

Ирина Пичурина