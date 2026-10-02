Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев продолжит карьеру в «Сочи»

Нападающий Никита Гусев подписал контракт с «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение рассчитано на один сезон. По информации «Спорт-Экспресс», зарплата 34-летнего хоккеиста составит 80 млн рублей. «Это усиление, которое нам было необходимо. Благодаря Гусеву мы планируем наладить игру команды в атаке и большинстве, так как в этом компоненте Никита — один из лучших в лиге»,— заявил генеральный менеджер «Сочи» Алексей Бабинцев.

Ранее в КХЛ Никита Гусев выступал за московский ЦСКА, ханты-мансийскую «Югру», петербургский СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2017 году, и столичное «Динамо». Форвард занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги. На его счету 221 шайба и 408 результативных передач в 629 матчах регулярного чемпионата. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) представлял «Нью-Джерси Девилс» и «Флорида Пантерс».

В составе сборной России Никита Гусев завоевал золото (2018) и серебро (2022) Олимпийских игр. Также в его активе две бронзовые медали чемпионатов мира (2017, 2019).

«Сочи» с четырьмя очками занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче команда на своем льду примет нижегородское «Торпедо».

Арнольд Кабанов