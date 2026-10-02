Нефтетрейдер Gunvor сменил название на Centalion
Сырьевой трейдер Gunvor Group сообщил о переименовании в Centalion Group и планах перенести юридическую регистрацию с Кипра в Сингапур. Новое название используется с сегодняшнего дня, но переход дочерних структур, офисов и подразделений под новый бренд займет несколько месяцев, указали в компании.
Решение о смене юрисдикции обусловлено развитой правовой и деловой средой страны, удобной финансовой и торговой инфраструктурой, пояснили в компании. Помимо Сингапура трейдер сохранит крупные торговые офисы в Женеве и Хьюстоне.
Ребрендинг назван следующим этапом развития бизнеса после завершения выкупа Gunvor менеджментом в декабре 2025 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Нефтетрейдер разменивает гендиректора».
Переименование Gunvor Group в Centalion Group и перенос юридической регистрации стали организационным продолжением выкупа компании менеджментом, который планировался с 2022 года. В компании связывали эту сделку с серией структурных и управленческих решений, призванных обеспечить долгосрочный коммерческий успех и глобальный рост бизнеса.
В рамках этих изменений Торбьорн Торнквист в декабре 2025 года покинул пост генерального директора и продал менеджменту свою долю в размере 84,79%. После этой сделки члены семьи Торнквиста или их представители больше не смогут входить в совет директоров и исполнительный комитет Gunvor. При этом у трейдера по-прежнему не будет внешних собственников.