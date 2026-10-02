Нефтетрейдер Gunvor сменил название на Centalion

Сырьевой трейдер Gunvor Group сообщил о переименовании в Centalion Group и планах перенести юридическую регистрацию с Кипра в Сингапур. Новое название используется с сегодняшнего дня, но переход дочерних структур, офисов и подразделений под новый бренд займет несколько месяцев, указали в компании.

Решение о смене юрисдикции обусловлено развитой правовой и деловой средой страны, удобной финансовой и торговой инфраструктурой, пояснили в компании. Помимо Сингапура трейдер сохранит крупные торговые офисы в Женеве и Хьюстоне.

Ребрендинг назван следующим этапом развития бизнеса после завершения выкупа Gunvor менеджментом в декабре 2025 года.

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