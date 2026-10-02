Депутат Госдумы Ишматова сложила полномочия вице-спикера Госсовета Удмуртии

Зампредседателя Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова досрочно сложила полномочия в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Такое решение было принято 2 октября на втором заседании осенней сессии республиканского парламента. Оно прошло в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Полномочия госпожи Ишматовой прекращены на основании ее письменного заявления. После ее ухода в республиканском парламенте остаются вакантными три депутатских мандата.

Напомним, Татьяна Ишматова получила мандат по региональной группе «Единой России» (ЕР) в Удмуртии. Депутатом Госдумы она стала впервые. Политик вошла в состав комитета нижней палаты по науке и высшему образованию. Помимо нее, партию от Удмуртии в парламенте представляют действующие депутаты нижней палаты, одномандатники Олег Гарин и Андрей Исаев.

Вице-спикером Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова стала в 2022 году. С 2017 года она возглавляла комиссию парламента региона по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества. В 2009-2017 годах госпожа Ишматова была замминистра национальной политики Удмуртии. Ей 46 лет.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму ЕР получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4.

По итогам выборов ЕР, «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40% (в целом по республике — 51,6%). Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.

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