Вице-спикер Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова получила мандат депутата Госдумы

Зампредседателя Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова избрана депутатом Госдумы по региональной группе партии «Единая Россия». Соответствующее постановление Центризбиркома опубликовано на сайте комиссии. Всего по федеральному округу в Госдуму избраны 225 депутатов (остальные 225 — одномандатники).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com Фото: vk.com

В «тройке» ЕР по Удмуртии она занимала вторую строчку. На первой находился экс-глава республики Александр Бречалов. Он снялся с выборов по собственному желанию. Следом за госпожой Ишматовой — другой зампредседателя республиканского парламента Иван Черезов.

Вице-спикером Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова стала в 2022 году. С 2017 года по настоящее время она возглавляет комиссию парламента региона по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества. В 2009-2017 годах госпожа Ишматова была замминистра национальной политики Удмуртии. Ей 46 лет.

Таким образом, Удмуртию в Госдуме от ЕР представят три депутата: помимо Татьяны Ишматовой, в нижнюю палату прошли одномандатники Андрей Исаев и Олег Гарин.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму ЕР получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Первое заседание нового созыва нижней палаты запланировано на 30 сентября.

По итогам выборов ЕР, «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40%. Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.

Подробнее об этом читайте в материале «Могли быть любые фамилии, и это бы сильно на результате не сказалось».