Порноделец требует денег за фильм

Совладелец английского футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Салливан, подал в суд на BBC и потребовал взыскать с вещательной корпорации £150 млн. Предприниматель, сделавший состояние в порноиндустрии, полагает, что документальный фильм BBC «Хищник: миллиардер—футбольный босс» (Predator: The Billionaire Football Boss), в котором утверждалось, что он принуждал к сексу девушек в возрасте от 17 до 20 лет, обещая взамен помочь строить карьеру в принадлежавших ему СМИ, нанес ему «невосполнимый ущерб» и привел к значительным потерям в бизнесе. После выхода фильма господин Салливан покинул пост директора «Вест-Хэма», но с принадлежащими ему 38,8% акций клуба расставаться не намерен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Sibley / Action Images / Reuters Фото: John Sibley / Action Images / Reuters

Издание The Telegraph сообщило, что один из основных владельцев футбольного клуба «Вест-Хэм Юнайтед» (один из старейших и известнейших клубов Англии в прошлом сезоне вылетел из премьер-лиги и сейчас выступает в Championship — втором по силе дивизионе) Дэвид Салливан подал в суд Лондона иск к корпорации BBC. Истец требует взыскать с ответчика £150 млн и опровергнуть сведения, содержащиеся в документальном фильме «Хищник: миллиардер—футбольный босс», выпущенном в эфир минувшим летом.

В ленте семь женщин, шесть из которых пожелали остаться неизвестными, утверждают, что господин Салливан принуждал их к интимной близости. Взамен он обещал девушкам (на момент знакомства с Дэвидом Салливаном им было от 17 до 20 лет) помочь построить карьеру в одной из двух принадлежавших ему газет — Daily Sport и Sunday Sport. Издания были откровенно желтыми, их отличительной чертой была публикация моделей топлес. В газетах даже была рубрика «Обратный отсчет до 16» (Countdown to 16), в которой рассказывалось о том, сколько времени осталось до того момента, как модели-подростку исполнится 16 лет — возраст, в котором ее впервые можно было законно сфотографировать топлес. Ну и как водится — слухи, скандалы и немного собственно спорта.

На родине Дэвид Салливан известен как видный предприниматель в области порноиндустрии. На ней он и заработал состояние.

Истории, о которых поведала BBC, довольно старые, ряд из них датируется началом века, когда Дэвиду Салливану было чуть больше 50 лет (сейчас ему 77). Тогда предприниматель попадал в поле зрения полиции, неоднократно проводившей проверки на предмет совершения им преступлений сексуального характера, но ни одна из них не привела к предъявлению обвинений. То есть формально господин Салливан чист перед законом. Тем не менее после выхода фильма в эфир ему пришлось покинуть пост гендиректора «Вест-Хэма».

В заявлении Дэвида Салливана отмечается, что «публикация причинила и, вероятнее всего, продолжит причинять катастрофический и невосполнимый ущерб личной, профессиональной и деловой репутации истца», который вынужден был покинуть руководящий пост в футбольном клубе, поскольку фильм привел к «немедленной изоляции от бизнес-партнеров, создал сложности с банками», а также «спровоцировал глубокую общественную ненависть, осмеяние и осуждение».

В иске отмечается, что контрагенты подвергли господина Салливана и связанные с ним структуры «усиленным проверкам на предмет отмывания денег и соблюдения нормативных требований», что привело к отмене сделок, заморозке кредитных линий и разрыву коммерческих связей. Всего убытков набежало как раз на £150 млн.

Ранее болельщики «Вест-Хэма» просили господина Салливана, отказывающегося продавать принадлежащие ему 38,8% акций клуба, воздерживаться от посещений стадиона. Но он не послушался и по-прежнему нередко появляется на зарезервированном за ним месте.

Александр Петров