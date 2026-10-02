НАУФОР предложила скорректировать налоговые требования к ПИФам

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо в Минфин и ЦБ с предложениями о корректировке планируемых изменений в налогообложении паевых инвестиционных фондов (с ним ознакомился “Ъ”). Оно стало ответом на предложение Минфина ввести налог с пассивного дохода ПИФов, полученных в ходе доверительного управления.

30 сентября в Госдуму был внесен законопроект, уточнивший, что налогоплательщиками будут только закрытые и интервальные фонды, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка налога составит 15% и будет взиматься со всех пассивных доходов (купонов по облигациям, дивидендов по акциям, процентов по банковским вкладам и разным финансовым операциям, аренде, роялти).

В письме НАУФОР отмечается, что на сегодняшний день ПИФы представляют собой обособленный имущественный комплекс, который не является организацией по смыслу Налогового кодекса и платит налог на прибыль внутри фонда. По операциям с имуществом ПИФов взимается НДС, налог на имущество и землю, но платит их управляющая компания (УК) за счет средств фонда. Появление нового налога, как отмечают профучастники, может приводить к двойному налогообложению, а также ставит в неравноправное положение пайщиков, получивших периодический доход и реализовавших или погасивших паи до выплаты дохода.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЗПИФы держатся за старое».