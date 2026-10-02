НАУФОР предложила скорректировать налоговые требования к ПИФам
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо в Минфин и ЦБ с предложениями о корректировке планируемых изменений в налогообложении паевых инвестиционных фондов (с ним ознакомился “Ъ”). Оно стало ответом на предложение Минфина ввести налог с пассивного дохода ПИФов, полученных в ходе доверительного управления.
30 сентября в Госдуму был внесен законопроект, уточнивший, что налогоплательщиками будут только закрытые и интервальные фонды, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка налога составит 15% и будет взиматься со всех пассивных доходов (купонов по облигациям, дивидендов по акциям, процентов по банковским вкладам и разным финансовым операциям, аренде, роялти).
В письме НАУФОР отмечается, что на сегодняшний день ПИФы представляют собой обособленный имущественный комплекс, который не является организацией по смыслу Налогового кодекса и платит налог на прибыль внутри фонда. По операциям с имуществом ПИФов взимается НДС, налог на имущество и землю, но платит их управляющая компания (УК) за счет средств фонда. Появление нового налога, как отмечают профучастники, может приводить к двойному налогообложению, а также ставит в неравноправное положение пайщиков, получивших периодический доход и реализовавших или погасивших паи до выплаты дохода.
Подробнее — в материале «Ъ» «ЗПИФы держатся за старое».
До предлагаемого изменения налог на прибыль с пассивных доходов паевого инвестиционного фонда (ПИФ) не взимался на уровне фонда, а пайщики платили налог только при погашении паев. Новая конструкция переносит часть налоговой нагрузки на сам фонд и одновременно сохраняет налогообложение пайщиков при погашении паев.
Чтобы один и тот же доход не облагался дважды, уплаченный фондом налог предлагается засчитывать при расчете налоговых обязательств пайщиков. Именно такой зачет должен связать налог, внесенный ПИФом, с последующим налогом инвестора и определить практический эффект корректировок, обсуждаемых Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) с Минфином и Банком России.