Перформанс длиною в жизнь

В выставочном пространстве «Синара Арт» в Екатеринбурге открыли экспозицию «Эффект Дали», подготовленную совместно с Музеем дизайна «Основа». Сальвадор Дали не просто создавал произведения искусства, он конструировал миф о себе. Завитые усы, экстравагантные костюмы и публичные перформансы работали как единая медиа-система. Знакомилась с деталями творческого процесса главного сюрреалиста XX века София Паникова.

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Фото: София Паникова Выставка «Эффект Дали»

Фото: София Паникова

Сальвадор Дали (1904-1989) — испанский (каталонский) живописец, скульптор, график и сценограф. Он родился в Фигерасе, учился в мадридской Академии художеств, откуда был исключен. В конце 1920-х годов он примкнул к сюрреалистам и разработал метод имитации бредовых видений с оптической достоверностью. Его знаковые образы — текучие часы, слоны на тонких ногах, диван-губы Мэй Уэст — стали визуальным кодом эпохи. Однако не меньшую роль в его наследии сыграли эксцентричные выходки, работа с рекламой, логотипами и тиражной графикой, что превратило его имя в узнаваемый бренд.

«Мы неспроста выбрали такого автора, как Сальвадор Дали. Казалось бы, о нем уже рассказали очень многое, разобрали его на атомы. Однако зачастую упускают его другую грань — грань, связанную с дизайном, с коммерцией, графическим дизайном, коллаборациями»,— рассказала директор музея дизайна «Основа» Анастасия Воронина-Даринцева.

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Фото: София Паникова Выставка «Эффект Дали»

Фото: София Паникова

Открывает выставку знаменитая «волна» мастера, которую перенесли на стену. Рядом стоит рабочий стол с художественными материалами для посетителей, которые могут ими рисовать. В углу каждого листа напечатана подпись Дали. На стене вывешены керамические плитки из «Каталонской сюиты» (1954).

Продолжает выставку серия литографий «Далианские кони» (1983). На обратной стороне уже можно рассмотреть фотоколлаж с образами художника: костюм-тройка, леопардовая шуба, каракулевая шапка, рубашки с аппликацией, украшения и, конечно, усы. За столиком гости могут поставить печать с изображением усов и забрать ее с собой.

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Фото: София Паникова Выставка «Эффект Дали»

Фото: София Паникова

Второй раздел посвящен тиражу и коллекционным изданиям. Среди экспонатов представлены литографии из серии «Знаки зодиака» (1970-1979) и «Таро Дали» (1984). Проект с гадальными картами в первую очередь создавался для фильма о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть», но работа так и не попала на съемки. Художник не успел завершить проект. На первой карте старших арканов «Маг» автор изобразил себя.

Знаковым объектом выставки стало керамическое панно «Mae West» (1980). В 1934 году Сальвадор Дали разобрал лицо голливудской актрисы Мэй Уэст на части: губы стали диваном, нос — камином, глаза — картинами, волосы — шторами. Образ пережил несколько «перерождений»: с холста в скульптуру, из скульптуры в керамику. В 1980 году Дали подписал контракт на выпуск керамических репродукций пяти своих картин, включая портрет актрисы. Тираж составил 99 экземпляров и пять авторских копий. Каждое панно выполнено из запатентованного материала Grisline и лично подписано маслом. После печати тиража все технологии и формы были уничтожены, из-за чего повторить изделие физически невозможно.

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Фото: София Паникова Выставка «Эффект Дали»

Фото: София Паникова

В экспозиции представлены работы, где художник создавал иллюстрации к «Божественной комедии» Данте Алигьери и «Старику и морю» Эрнеста Хемингуэя. Завершает раздел история о создании логотипа для леденцов Chupa-Chups.

Третья глава посвящена присутствию Сальвадора Дали в медиа и его эпатажным выходкам. Здесь представлена стена самых известных перформансов, среди которых выделился пиджак с рюмочками, работы художника с глянцем и рекламой. На одной стороне представлены обложки журналов, на которых снимался сам автор или в качестве «главного героя» были его шедевры.

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Фото: София Паникова Выставка «Эффект Дали»

Фото: София Паникова

На противоположной стене расположен мини-раздел о жене художника. «Сальвадор Дали очень часто отказывался зарабатывать деньги, он хотел искусством заниматься. А Гала, которая провела не очень богатое детство, заставляла его. Бывало такое, что она с утра его запирала в мастерской и не выпускала, пока он не закончит заказ»,— напомнила куратор Анна Перевозова.

Увидеть экспозицию можно до 13 января.

София Паникова