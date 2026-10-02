Pandora открыла во Вьетнаме крупнейший в мире ювелирный завод
Датский производитель ювелирных украшений Pandora объявила об открытии во Вьетнаме крупнейшего в мире ювелирного завода. Компания инвестировала в него $150 млн.
Завод будет производить 60 млн ювелирных изделий в год. Тем самым он увеличит производственные мощности Pandora на 50% — в 2025 году компания выпустила 112 млн изделий. На новом заводе будет работать около 7 тыс. человек.
Завод во Вьетнаме стал первым крупным производством Pandora за пределами Таиланда, где у компании работает три предприятия. Огромное производство было построено на участке площадью 7,5 га рядом с Хошимином. Компания заявила, что вьетнамский завод сыграет важную роль в ее планах производить ювелирные изделия с платиновым покрытием. В феврале текущего года Pandora, у которой большинство украшений делается из серебра, сообщила о намерении запустить новые линейки продуктов с покрытием из платины.
Для Pandora новый завод связан не только с наращиванием выпуска, но и с переходом к другой структуре материалов. По состоянию на февраль 2026 года компания планировала к 2028 году втрое сократить долю серебра в украшениях, которая составляла 60%, и выпускать изделия с тонким платиновым покрытием. Для этого Pandora разрабатывает сплав с платиной, который должен быть дешевле украшений из чистой платины.
До открытия площадки во Вьетнаме основная производственная база компании находилась в Таиланде: в августе 2025 года на двух предприятиях там работали 13,2 тыс. человек. Новый завод добавляет к этой базе отдельный производственный контур, рассчитанный на поддержку перехода к платиновому покрытию и снижение зависимости продуктовой линейки от серебра.