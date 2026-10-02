Pandora открыла во Вьетнаме крупнейший в мире ювелирный завод

Датский производитель ювелирных украшений Pandora объявила об открытии во Вьетнаме крупнейшего в мире ювелирного завода. Компания инвестировала в него $150 млн.

Завод будет производить 60 млн ювелирных изделий в год. Тем самым он увеличит производственные мощности Pandora на 50% — в 2025 году компания выпустила 112 млн изделий. На новом заводе будет работать около 7 тыс. человек.

Завод во Вьетнаме стал первым крупным производством Pandora за пределами Таиланда, где у компании работает три предприятия. Огромное производство было построено на участке площадью 7,5 га рядом с Хошимином. Компания заявила, что вьетнамский завод сыграет важную роль в ее планах производить ювелирные изделия с платиновым покрытием. В феврале текущего года Pandora, у которой большинство украшений делается из серебра, сообщила о намерении запустить новые линейки продуктов с покрытием из платины.

Яна Рождественская