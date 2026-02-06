Pandora переходит на платину из-за роста цен на серебро

Датский производитель ювелирных украшений Pandora заявил, что в некоторых своих украшениях будет использовать платину вместо серебра. Причиной сталоо стремление компании снизить зависимость от цен на серебро, которые сильно росли в последнее время.

«Волатильность на мировых сырьевых рынках бросила вызов ценовым моделям ювелирной индустрии, так как цены на серебро и золото резко выросли за последний год. Вводя в свой ассортимент покрытые платиной изделия, Pandora снизит свою зависимость от стерлингового серебра, продолжая при этом предлагать потребителям желанные им высококачественные ювелирные изделия по доступным ценам»,— говорится в заявлении компании.

Pandora, у которой большинство украшений делается из серебра, не собирается полностью переходить на платину, которая в целом стоит дороже. При этом компания планирует снизить использование серебра в своих изделиях на 25% и разработать сплав с использованием платины, который будет более дешевым, чем изделие только из платины. Первую линейку часов с платиновым покрытием Pandora собирается представить уже в текущем году, а дальше добавлять новые украшения с использованием платины.

За последний год цены на серебро выросли более чем вдвое. В январе цены на серебро, как и на золото, неоднократно били рекорды.

Яна Рождественская