Главу компании в Екатеринбурге будут судить за уклонение от налогов на 113 млн

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга получил уголовное дело в отношении руководителя ООО «Проминвест». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере более чем на 113,7 млн руб. по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным следствия, с апреля 2019 года по декабрь 2022 года генеральный директор компании предоставлял в налоговые органы декларации по НДС, содержащие недостоверные сведения за некоторые кварталы 2019-2021 годов. Также в документах фигурировали ложные данные о сделках с контрагентами.

Для обеспечения возможного возмещения причиненного ущерба на имущество организации стоимостью свыше 112,7 млн руб. наложен арест.

По данным Rusprofile, ООО «Проминвест» зарегистрировано 2 октября 2014 года в Екатеринбурге на ул. Токарей и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Ее генеральным директором является Алексей Фомин.

Ирина Пичурина