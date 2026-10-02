В СКР отчитались о расследовании преступлений против мирных жителей ДНР и ЛНР
СКР заочно предъявил обвинения в преступлениях против мирных жителей двум бывшим министрам обороны Украины и членам СНБО. Речь идет об Алексее Резникове и Михаиле Федорове. Фигурантов объявили в международный розыск, сообщили в пресс-службе ведомства по итогам оперативного совещания в Луганске с участием председателя СКР Александра Бастрыкина.
По информации следователей, экс-министры приказывали проводить карательные операции на Донбассе с 2021 по 2023 год, а также в 2026 году. Последовавшие атаки «повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры».
Первый зампредседателя СКР Эдуард Кабурнеев также рассказал о расследовании дел о преступлениях против мирных жителей ДНР и ЛНР. По его словам, с 2014 года всего возбуждено более 11,3 тыс. таких дел. Из них 1,2 тыс. отправили в суд, приговор вынесли более 1,2 тыс. фигурантам.
Также в СКР заявили о причастности главы ГУР Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди к ударам по пляжу в Архипо-Осиповке и массированной атаке БПЛА на Нижнекамск. Им заочно предъявили обвинения в совершении терактов и объявили в международный розыск. В России Иващенко и Бровди заочно арестованы.
Для Олега Иващенко и Роберта Бровди нынешние обвинения имеют предысторию: в июне 2026 года Следственный комитет России (СКР) заявил об их причастности к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. По версии следствия, в этом деле были установлены два руководителя и трое военнослужащих, названных исполнителями; Иващенко и Бровди заочно обвинили в теракте.
Ранее СКР связывал решения украинского руководства с обстрелами Донецкой и Луганской народных республик. В октябре 2023 года ведомство заявляло, что управленческие решения Андрея Парубия, Олега Махницкого и Николая Литвина привели к обстрелам, в результате которых погибли и пострадали более 1200 человек, а в декабре 2024 года обвиняло Игоря Райнина и Андрея Богдана в причастности к обстрелам, повлекшим гибель и ранения 123 человек и разрушение более 390 объектов гражданской инфраструктуры.