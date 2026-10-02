Главу ГУР Украины обвинили в причастности к ударам по Геленджику и Нижнекамску
СКР: Иващенко и Бровди причастны к ударам БПЛА по Геленджику и Нижнекамску
СКР назвал имена причастных к ударам украинских беспилотников по пляжу в селе Архипо-Осиповка и по Нижнекамску. По данным следователей, к терактам причастны начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Им заочно предъявили обвинения и объявили в международный розыск, сообщили в пресс-службе СКР.
О причастности обвиняемых к терактам рассказали во время оперативного совещания в Луганске, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин. По информации силовиков, Иващенко и Бровди также причастны к атаке на иранское судно «Ана» и российское «Навис-1» в акватории Волго-Каспийского канала. Всего в результате терактов погибли 21 человек, в том числе дети, заявили в СКР.
В июне ведомство сообщало, что Олег Иващенко и Роберт Бровди причастны к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Кроме того, главу ГУР и командующего Силами беспилотных систем обвинили в ударе по колледжу в Старобельске. По этим делам Басманный райсуд Москвы заочно арестовал фигурантов.
По данным следствия, атака беспилотников в Нижнекамске была направлена одновременно на жилой сектор и промышленные объекты. Это объясняет, почему в описании эпизода фигурируют как угрозы гражданскому населению, так и ущерб промышленной инфраструктуре.
Власти Татарстана сообщали, что в результате этой атаки погибли 13 человек, включая ребенка, и более 30 получили ранения. Эти последствия составляют конкретную фактическую основу эпизода, который Следственный комитет России связывает с предъявленными обвинениями.