Главу ГУР Украины обвинили в причастности к ударам по Геленджику и Нижнекамску

СКР назвал имена причастных к ударам украинских беспилотников по пляжу в селе Архипо-Осиповка и по Нижнекамску. По данным следователей, к терактам причастны начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Им заочно предъявили обвинения и объявили в международный розыск, сообщили в пресс-службе СКР.

О причастности обвиняемых к терактам рассказали во время оперативного совещания в Луганске, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин. По информации силовиков, Иващенко и Бровди также причастны к атаке на иранское судно «Ана» и российское «Навис-1» в акватории Волго-Каспийского канала. Всего в результате терактов погибли 21 человек, в том числе дети, заявили в СКР.

В июне ведомство сообщало, что Олег Иващенко и Роберт Бровди причастны к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Кроме того, главу ГУР и командующего Силами беспилотных систем обвинили в ударе по колледжу в Старобельске. По этим делам Басманный райсуд Москвы заочно арестовал фигурантов.

Никита Черненко