Возбуждено уголовное дело о гибели в ДТП главреда сибирской редакции «Коммерсанта»

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб главный редактор сибирской редакции «Коммерсанта» Михаил Кичанов. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в прокуратуре региона, которая поставила на контроль ход и результаты расследования.

Дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и находится в производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области.

ДТП, в обстоятельствах которого разбирается следствие, произошло 24 сентября около 19:00 у дома № 56 по улице Инской (Октябрьский район). По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь со стороны улицы Восход, сбил журналиста, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Главреда «Ъ-Сибирь» доставили в больницу. Неделю врачи боролись за его жизнь, но сегодня, 2 октября, Михаила не стало.

Водителю Honda избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в региональном главке МВД.

Илья Николаев