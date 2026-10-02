Совфед поддержал ратификацию соглашения с Индией о трудовой деятельности

Совет Федерации на заседании 2 октября утвердил соглашение с Индией о временной работе граждан одной страны на территории другой. Вчера документ ратифицировала Госдума.

Нормы соглашения распространяются на россиян, работающих в Индии, и индийцев, работающих в России, в том числе тех, кто совмещает работу с очным обучением в профильных учебных заведениях принимающей страны. По условиям соглашения, зарплата и условия работы иностранных сотрудников не могут быть хуже, чем у местных работников на аналогичной должности. Трудиться можно только при наличии разрешения на работу и в пределах направления, на которое оно выдано, иначе разрешение аннулируют. Если трудовой договор прекращается досрочно из-за закрытия предприятия работодателя или сокращения персонала, работник получает выплаты, предусмотренные законодательством страны, в которой он работает.

Пенсионное, социальное и медицинское страхование работников подчиняется нормам принимающей страны и международным договорам между государствами.