Совфед поддержал ратификацию соглашения с Индией о трудовой деятельности
Совет Федерации на заседании 2 октября утвердил соглашение с Индией о временной работе граждан одной страны на территории другой. Вчера документ ратифицировала Госдума.
Нормы соглашения распространяются на россиян, работающих в Индии, и индийцев, работающих в России, в том числе тех, кто совмещает работу с очным обучением в профильных учебных заведениях принимающей страны. По условиям соглашения, зарплата и условия работы иностранных сотрудников не могут быть хуже, чем у местных работников на аналогичной должности. Трудиться можно только при наличии разрешения на работу и в пределах направления, на которое оно выдано, иначе разрешение аннулируют. Если трудовой договор прекращается досрочно из-за закрытия предприятия работодателя или сокращения персонала, работник получает выплаты, предусмотренные законодательством страны, в которой он работает.
Пенсионное, социальное и медицинское страхование работников подчиняется нормам принимающей страны и международным договорам между государствами.
Соглашение призвано перевести привлечение индийских работников в более формализованный канал с понятными гарантиями и снизить риски нелегального найма. В августе 2026 года российская и индийская стороны связывали расширение нормативной базы трудовой миграции с обеспечением прозрачности найма и минимизацией нелегальной миграции. Ранее, в ноябре 2025 года, сообщалось, что готовящийся договор о гарантиях прав должен был способствовать росту числа индийских работников в России.
Соглашение не отменяет административный контроль за наймом. Индийские граждане въезжают в Россию по визам в пределах ежегодной квоты, формируемой по заявкам работодателей, а разрешение на работу выдается на год с возможностью продления еще на два года. В условиях дефицита российские компании заинтересованы в сотрудниках, чья работа закреплена визой и контрактом. В декабре 2025 года оценивалось, что в 2026 году в Россию могут приехать не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии.