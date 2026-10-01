Госдума ратифицировала соглашение с Индией о временной трудовой деятельности
Госдума РФ ратифицировала межгосударственное соглашение с Индией от декабря 2025 года о временной трудовой деятельности граждан одной страны на территории другой.
Действие документа распространяется на российских граждан, работающих в Индии, и индийских граждан, работающих в России, включая случаи, когда временная занятость совмещается с очным обучением в профильных образовательных организациях принимающей стороны. Согласно соглашению, зарплата и условия труда таких работников должны быть не хуже, чем у граждан принимающей страны на той же должности.
Трудиться по соглашению можно только при наличии разрешения на работу и в пределах того направления, на которое оно выдано, иначе разрешение аннулируют. Если трудовой договор прекращается досрочно из-за ликвидации работодателя или сокращения штата, работнику положена компенсация по нормам принимающей страны. Пенсионное, социальное и медицинское страхование работников регулируется законодательством принимающей стороны, а также действующими между странами международными договорами.
Для найма граждан Индии в России соглашение не заменяет разрешительный контур: по состоянию на 11 февраля 2026 года они въезжали по рабочим визам в рамках ежегодных квот Минтруда, которые формируются на основании заявок работодателей. Разрешение выдавалось на год с возможностью продления еще на два, поэтому договорная занятость оставалась связана с конкретным работодателем и сроком пребывания.
Практический смысл нового режима — сделать привлечение работников из Индии более предсказуемым для компаний, которым нужны сотрудники на длительные контракты: российские работодатели ценят низкую текучесть и готовность индийских работников работать в сложных климатических условиях. Одновременно найм требует институционального сопровождения: страны расширяют нормативную базу для прозрачного оформления и снижения рисков нелегальной миграции, а ответственная структура должна контролировать вопросы пребывания и контактов с работниками.