Госдума ратифицировала соглашение с Индией о временной трудовой деятельности

Госдума РФ ратифицировала межгосударственное соглашение с Индией от декабря 2025 года о временной трудовой деятельности граждан одной страны на территории другой.

Действие документа распространяется на российских граждан, работающих в Индии, и индийских граждан, работающих в России, включая случаи, когда временная занятость совмещается с очным обучением в профильных образовательных организациях принимающей стороны. Согласно соглашению, зарплата и условия труда таких работников должны быть не хуже, чем у граждан принимающей страны на той же должности.

Трудиться по соглашению можно только при наличии разрешения на работу и в пределах того направления, на которое оно выдано, иначе разрешение аннулируют. Если трудовой договор прекращается досрочно из-за ликвидации работодателя или сокращения штата, работнику положена компенсация по нормам принимающей страны. Пенсионное, социальное и медицинское страхование работников регулируется законодательством принимающей стороны, а также действующими между странами международными договорами.