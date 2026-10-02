МИД РФ оценил ситуацию на границе КНДР и Южной Кореи после взрыва мин

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что ситуация на границе КНДР и Южной Кореи остается стабильной. Он выразил надежду на то, что обстановка останется спокойной и в дальнейшем.

«Ситуация стабильная, несмотря на произошедший инцидент, несмотря на звучащие в первую очередь из Южной Кореи определенные угрозы»,— сказал дипломат (цитата по «Интерфакс»).

Ранее на этой неделе Сеул потребовал от Пхеньяна извинений после взрыва северокорейских мин в демилитаризованной зоне 21 сентября. В результате инцидента пострадали трое южнокорейских военнослужащих. Власти КНДР заявили, что страна не имеет отношения к произошедшему.