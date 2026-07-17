ФАС предложила изменить правила возврата ж/д билетов

Федеральная антимонопольная служба предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от стоимости. Это следует из проекта приказа, разработанного ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инициатива вынесена на общественное обсуждение, которое продлится до 1 августа. «Принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса»,— указано в сообщении ФАС.

По данным ФАС, в 2025 году число возвращенных билетов превысило 25 млн. Повторно выкупаются только 5,9 млн мест, а около 9 млн билетов остаются непроданными. Более половины возвратов оформляются за пять и менее дней до отправления поезда.

Сейчас стоимость возврата ж/д билетов устанавливает государство. В 2020 году сбор был снижен до минимального размера из-за коронавируса, отмечает ФАС. По оценкам ведомства, из-за этого число возвратов выросло более чем в три раза по сравнению с допандемийным уровнем.