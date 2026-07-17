ФАС предложила изменить правила возврата ж/д билетов
Федеральная антимонопольная служба предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от стоимости. Это следует из проекта приказа, разработанного ФАС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инициатива вынесена на общественное обсуждение, которое продлится до 1 августа. «Принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса»,— указано в сообщении ФАС.
По данным ФАС, в 2025 году число возвращенных билетов превысило 25 млн. Повторно выкупаются только 5,9 млн мест, а около 9 млн билетов остаются непроданными. Более половины возвратов оформляются за пять и менее дней до отправления поезда.
Сейчас стоимость возврата ж/д билетов устанавливает государство. В 2020 году сбор был снижен до минимального размера из-за коронавируса, отмечает ФАС. По оценкам ведомства, из-за этого число возвратов выросло более чем в три раза по сравнению с допандемийным уровнем.
Инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по ограничению сбора за возврат железнодорожных билетов до 10% от стоимости направлена на борьбу с недобросовестным приобретением билетов посредниками, которые затем сдают их в последний момент. Это приводит к искусственному дефициту и невозможности для пассажиров приобрести билеты, особенно в периоды повышенного спроса. ФАС отмечает, что для 65% пассажиров такой сбор будет ниже уровня 2019 года, проиндексированного на инфляцию.
Эта мера является частью более широких усилий ФАС по контролю за ценообразованием и доступностью транспортных услуг. Например, в апреле 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС следить за ценами на железнодорожные и авиабилеты в туристический сезон. Ранее ФАС уже выдавала предупреждения аэропортам из-за взимания платы за регистрацию и требовала от Федеральной пассажирской компании (дочерней компании ОАО РЖД) восстановить скидки для пассажиров с инвалидностью.