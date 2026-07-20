В РЖД поддержали повышение сбора за возврат билетов на поезда

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее общество РЖД) поддерживает повышение сбора за возврат билетов на поезда. Об этом сообщает «РЖД-Партнер».

«Такая мера поможет повысить доступность билетов для пассажиров в периоды высокого спроса», — отмечается в публикации.

Количество возвращенных билетов в 2025 году превысило 25 млн (23% от общего объема перевозок). Более половины билетов возвращали в период от пяти и менее дней до отправления поезда. Только 39% (6 млн) из них выкупались повторно.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от стоимости. Инициатива вынесена на общественное обсуждение, которое продлится до 1 августа.