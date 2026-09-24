Пассивно-доходные фонды

Пассивные доходы паевых инвестиционных фондов (ПИФ) слишком широко трактуются Минфином, считают участники рынка коллективных инвестиций. По их мнению, такие доходы получают фактически все категории фондов (открытые, биржевые, интервальные, закрытые) и налогообложение розничных ПИФов может привести к падению их привлекательности в глазах частных инвесторов, которые стали основой фондового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Минфин предложил обязать паевые инвестиционные фонды уплачивать налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Данное предложение ведомство прописало в бюджетный пакет законопроектов, который 24 сентября был внесен на рассмотрение в правительство.

К пассивным доходам относятся: дивиденды, проценты по вкладам, выплаты по облигациям и цифровым правам, доходы от продажи имущества и реализации долей участия, выплаты по договорам страхования и дарения.

В настоящее время ПИФы не платят налог на прибыль с таких доходов. Это, как считает Минфин, создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами.

Пайщики платят налоги лишь при погашении паев, поэтому новый налог предлагается учитывать в счет налоговых обязательств. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Об интересе фискальных служб к этому вопросу два года назад заявляла директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Однако тогда речь шла лишь о закрытых паевых инвестиционных фондах (ЗПИФ), в рамках которых отмечались недобросовестные практики.

В 2025 году налоговая тема в отношении ПИФов не поднималась. Но в начале сентября 2026 года на заседании экспертного совета при ФНС с представителями отрасли также обсуждались аспекты использования ЗПИФов, включая выявленные случаи недобросовестных практик. Но в рамках встречи, как отмечают его участники, речь шла исключительно про закрытые фонды для квалифицированных инвесторов, в которые был упакован девелоперский бизнес.

Однако обнародованная формулировка Минфина оказалась более широкой и затрагивает все типы ПИФов, в том числе открытые и биржевые.

«Если налоговая нагрузка возникнет на уровне розничных фондов, привлекательность этих продуктов для широкого круга инвесторов заметно снизится, даже с учетом зачета уплаченного налога при налогообложении пайщиков»,— отмечает гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

Снизится интерес и к закрытым фондам, так как размер их окупаемости, как отмечает собеседник “Ъ” на рынке, вырастет с текущих 500 млн руб. до 0,8–1 млрд руб., а потому ждет сокращения темпов открытия новых ПИФов и возможного закрытия действующих.

На середину 2026 года стоимость чистых активов только открытых ПИФов (ОПИФ) и биржевых ПИФов (БПИФ) составила 4,2 трлн руб., или 17,5% от всего рынка ПИФов. Почти две трети всего объема — это фонды денежного рынка. По оценке “Ъ”, при сохранении текущей ставки RUSFAR на уровне 14,2% годовых, а также объема активов в фондах на текущем уровне налог в 15% принесет в бюджет на горизонте года около 60 млрд руб. При этом доходность таких ПИФов снизится на 2 п. п., до 12% годовых.

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Коллективные инвестиции являются для отрасли приоритетным механизмом привлечения частных лиц на фондовый рынок. С 2022 года ОПИФы, БПИФы, а также рыночные ЗПИФы стали одним из немногих источников длинных денег в экономике.

«Именно благодаря рыночным ЗПИФам в России в последние пять лет активно развивается логистическая инфраструктура, обеспечивающая деятельность маркетплейсов, строятся центры обработки данных как важнейший элемент развития технологической конкурентоспособности страны»,— отмечает гендиректор УК «Современные фонды недвижимости» Екатерина Черных.

Как считает Ирина Кривошеева, рыночные ПИФы — самый понятный, прозрачный и жестко регулируемый продукт, доступный физлицам. «Благодаря таким фондам люди формируют привычку к инвестициям с помощью управляющей компании»,— отмечает гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский.

В розничных, для неквалифицированных инвесторов ПИФах налоговое администрирование невозможно, а самое главное — контрпродуктивно с точки зрения привлечения населения к инвестированию, отмечает президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

К основным минусам текущего варианта госпожа Кривошеева относит усложнение операционных процессов, необходимость администрирования налога на уровне фонда, рост издержек, потенциальный отток клиентов из ПИФов в пользу альтернативных инструментов.

Поэтому, как надеются участники рынка, инициатива Минфина будет распространяться только на ПИФы для квалифицированных инвесторов. По словам Екатерины Черных, розничные ЗПИФы с числом пайщиков от 1 тыс., где на одного пайщика приходится менее 10% от СЧА фонда, необходимо исключить из инициативы. «Такие ЗПИФы регулярно распределяют более 70% дохода не реже двух раз в год и приносят в бюджет РФ регулярные поступления»,— отмечает она.

Виталий Гайдаев