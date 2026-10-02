В Краснозаводске не зафиксировали загрязнения воздуха после пожара на химзаводе

Угроза для жителей после пожара на химзаводе в Краснозаводске отсутствует, заявил врио главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий. По его словам, Роспотребнадзор не зафиксировал превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

На месте ЧП создан оперативный штаб, там работает руководство подмосковного МЧС. Было эвакуировано в общей сложности 40 человек, уточнил господин Лужецкий. «На данный момент угрозы для населения города Краснозаводска и округа нет, все службы работают в усиленном режиме. Прошу вас сохранять спокойствие и доверять только официальной информации»,— написал он в «Максе».

Пожар произошел вечером 1 октября в одном из производственных корпусов Краснозаводского химзавода. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех» и специализируется на выпуске спортивных и охотничьих боеприпасов, а также пиротехнических изделий. Огонь привел к обрушению конструкций на площади 2 тыс. кв. м. Остается неизвестным местонахождение пяти человек.