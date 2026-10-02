Объем торгов на СПБ Бирже за месяц вырос на 30%

Совокупный объем торгов на СПБ Бирже в режиме основных торгов в сентябре составил 935,35 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 30,5%.

В сообщении торговой площадки указано, что среднедневной объем торгов неоактивами в сентябре достиг 25,17 млрд руб. по сравнению с 18,02 млрд руб. в августе. Число сделок увеличилось на 27%. Речь идет о фьючерсах, которые позволяют торговать зарубежными акциями и криптовалютными индексами с расчетами в рублях.

Среднедневной объем торгов ценными бумагами за месяц вырос с 5,87 млрд руб. до 6,01 млрд руб. Суммарное количество сделок сократилось до 24,91 млн (-9,7%). Число активных счетов инвесторов уменьшилось с 1,56 млн в августе до 1,5 млн в сентябре. Стоимостный объем сделок с ценными бумагами вырос до 180,39 млрд руб. Это на 2,4% больше месяц к месяцу и на 29,25% больше год к году.

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