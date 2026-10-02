Объем торгов на СПБ Бирже за месяц вырос на 30%
Совокупный объем торгов на СПБ Бирже в режиме основных торгов в сентябре составил 935,35 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 30,5%.
В сообщении торговой площадки указано, что среднедневной объем торгов неоактивами в сентябре достиг 25,17 млрд руб. по сравнению с 18,02 млрд руб. в августе. Число сделок увеличилось на 27%. Речь идет о фьючерсах, которые позволяют торговать зарубежными акциями и криптовалютными индексами с расчетами в рублях.
Среднедневной объем торгов ценными бумагами за месяц вырос с 5,87 млрд руб. до 6,01 млрд руб. Суммарное количество сделок сократилось до 24,91 млн (-9,7%). Число активных счетов инвесторов уменьшилось с 1,56 млн в августе до 1,5 млн в сентябре. Стоимостный объем сделок с ценными бумагами вырос до 180,39 млрд руб. Это на 2,4% больше месяц к месяцу и на 29,25% больше год к году.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иностранным бумагам подбирают инструмент».
Рост оборота СПБ Биржи обеспечивали не только сделки с ценными бумагами, но и рублевые фьючерсы на зарубежные акции и криптовалютные индексы. Цена такого инструмента повторяет динамику базового актива в его валюте, что позволяет инвестору торговать движением зарубежного актива через российскую инфраструктуру, не заключая сделку с самой иностранной бумагой.
У этих фьючерсов, называемых неоактивами, стоимость шага цены выражена в долларах, но расчеты проходят в рублях; размер одного контракта соответствует одной акции. В доступный набор входили фьючерсы на акции Amazon, Coinbase, Netflix, Tesla и AMD, а также на индексы Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron, что расширяет набор инструментов, способных формировать оборот площадки.