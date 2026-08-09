Иностранным бумагам подбирают инструмент

СПБ Биржа может запустить собственные торги производными инструментами на заблокированные в РФ иностранные акции. По оценке экспертов, это позволит избежать большого дисконта, который возникает между ценой бумаги на российском рынке и ее стоимостью на иностранных площадках. Однако купленные бумаги по-прежнему не будут свободно обращаться за пределами России, так что такой инструмент подойдет лишь инвесторам, делающим ставку на снятие санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

7 августа гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков заявил, что площадка может запустить поставочные производные финансовые инструменты (ПФИ) на заблокированные в российских депозитариях иностранные акции. По его словам, первоначально площадка рассматривала запуск торгов непосредственно заблокированными акциями, как это сделала Мосбиржа в апреле 2025 года, разрешив инвесторам внебиржевые сделки с бумагами. Однако «проанализировав опыт торгов там» площадка сделала выбор в пользу запуска деривативов, заявил господин Сердюков. «Бумаги (на Мосбирже.— “Ъ”) торгуются с большим дисконтом, ликвидность крайне низкая, а сам сегмент нишевый»,— отметил он.

В СПБ Бирже сообщили “Ъ”, что «комментировать детали проекта пока преждевременно».

В Т-Банке, совместно с которым весной этого года биржа запустила торги однодневными фьючерсами на американские акции, также отказались от подробных комментариев, однако уточнили, что «позиция банка и биржи совпадает» и что «проект старта торгов деривативами на заблокированные акции еще прорабатывается».

Внебиржевые торги иностранными акциями на Мосбирже характеризуется крайне низкой ликвидностью: совокупный объем торгов за июль 2026 года по десяти самым популярным акциям, таким как Microsoft, Google, Netflix, Apple и прочие, по подсчетам “Ъ”, составил около 150 млн руб., тогда как объем торгов на бирже только 7 августа превысил 58,2 млрд руб. Причиной этому является очень большой дисконт между ценой бумаги на внебирже и ее стоимостью на иностранных площадках. Из-за этого владельцы активов не желают продавать бумаги по заниженной цене, а у покупателей, которых могла бы привлечь такая низкая стоимость, возникают большие налоги, порой сопоставимые с прибылью от сделки (см. “Ъ” от 4 июня 2025 года).

Запуск ПФИ может частично нивелировать эту проблему. «У производственного инструмента не существует "второй цены" на иностранном рынке: согласно российскому законодательству признается только цена самого актива»,— указывает старший юрист корпоративной практики Right Side Олег Палавин. Поэтому дисконт при торгах ПФИ может быть значительно меньше, но не исчезнет полностью, учитывая санкционные ограничения, указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Однако даже так бирже не удастся нивелировать главный минус — невозможность свободного обращения актива за пределами российской инфраструктуры, указывают эксперты.

По оценке директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, вероятнее всего, при поставке биржа будет использовать уже заблокированные бумаги, находящиеся внутри российской депозитарной системы. В таком случае бумага по-прежнему будет заблокирована в западном депозитарии: инвестор не сможет получать по ней дивиденды, а продать он ее сможет только внутри российской инфраструктуры, указывает господин Палавин. В Национальном расчетном депозитарии (НРД, центральный депозитарий, входит в группу Мосбиржи, является основной структурой в РФ, проводящей расчеты по ценным бумагам и их хранение) не ответили на запрос “Ъ”.

Более того, когда инвестор получит на руки ценную бумагу, все налоговые обязательства вернутся и ему все равно придется заплатить за разницу между ценой на иностранной бирже и ценой приобретения актива, отмечает Олег Палавин. «Инструмент может быть интересен для профессиональных трейдеров, готовых делать ставку на будущую разблокировку актива, однако для массового инвестора он не подойдет»,— считает господин Кабаков.

Для желающих отыграть движение котировок иностранных бумаг весной этого года СПБ Биржа запустила однодневные беспоставочные фьючерсы на акции двух десятков американских компаний.

При этом, как заявили “Ъ” на площадке, в июне, равно как и в июле, объем торгов составил 55 млрд руб. в каждом из месяцев.

Андрей Ковалев