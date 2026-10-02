Детская филармония в Екатеринбурге открыла 48-й театральный сезон

В Свердловской государственной детской филармонии состоялся концерт в честь открытия 48-го сезона. На сцене выступили все творческие коллективы. Новый театральный год пройдет под девизом «Все начинается с классики», сообщили в пресс-службе филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Концерт в честь открытия 48-го сезона Свердловской государственной детской филармонии Фото: София Паникова Концерт в честь открытия 48-го сезона Свердловской государственной детской филармонии Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 2 Концерт в честь открытия 48-го сезона Свердловской государственной детской филармонии Фото: София Паникова Концерт в честь открытия 48-го сезона Свердловской государственной детской филармонии Фото: София Паникова

«Классика, она в основе всего. Это, прежде всего, правильная постановка голоса, правильная постановка тела, правильная постановка речи и всего прочего»,— рассказала заслуженный деятель искусств РФ, руководитель ансамбля танца «Улыбка» Ольга Журавлева.

Открывающий концерт был построен как единое действие. Лейтмотивом вечера стал образ юного мальчика во фраке со светящимся шаром в руках. Он «пробуждал» оркестр и вручал дирижерскую палочку. Первое отделение отдали оркестру народных инструментов, детскому театру мюзикла, театру мюзикла и ансамблю танца «Улыбка». Во втором выступили джаз-хор, квартет «13 струн» и капелла мальчиков и юношей. Завершился вечер совместным номером всех коллективов, которые зажгли свои шары, и на экране из них сложились нотный стан и здание детской филармонии.

«Мы любим экспериментировать. В этом сезоне нас ждет две премьеры, одна уже состоялась. Это классика, которую режиссеры и актеры показывают совершенно в другом жанре»,— рассказала руководитель детского театра мюзикла Ульяна Шестерикова.

Среди главных событий сезона — театр мюзикла представит в декабре авторскую интерпретацию трех рассказов Антона Чехова с песнями Леонида Утесова. Капелла мальчиков и юношей готовит концерт к 105-летию пионерского движения с премьерой в Москве. Оркестр народных инструментов и квартет «13 струн» работают над программой, посвященной творчеству Сергея Есенина. Кроме того, зрители увидят проект джаз-хора «Из варяг в греки», удостоенный премии губернатора Свердловской области, и большую программу «Джаз-хор и орган» в областной филармонии. Ансамбль танца «Улыбка» готовит программу «Танцпол» о хореографии разных эпох.

София Паникова