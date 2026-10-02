Матвиенко похвалила россиян за «сплоченность и ответственность» на выборах

Итоги прошедших в России выборов подтвердили, что расколоть российское общество невозможно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, страны Запада «потерпели неудачу» в попытках сорвать выборы.

Госпожа Матвиенко утверждает, что со стороны Запада были зафиксированы «беспрецедентные попытки вмешательства». Однако россияне, по ее словам, «проявили сплоченность, ответственность». «Они глубоко и осознанно поддержали курс президента и понимают, за какие ценности идет борьба»,— убеждена Валентина Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

Выборы в Госдуму проходили 18–20 сентября. Явка составила 59,8%. «Единая Россия» получила наибольшее количество мест за время своего существования — 349 из 450. КПРФ заняла в Госдуме 37 мест, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — одно. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что итоги выборов говорят о зрелости гражданского общества.

Подробности — в материале «Ъ» «Мы выбираем, вас выбирают, как это часто не совпадает».