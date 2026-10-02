Согласно соцопросам Бразилию ждет второй тур президентских выборов

В Бразилии 4 октября состоятся президентские выборы. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва столкнется в выборной схватке с правым популистом Флавиу Болсонару, который, судя по данным свежих социологических опросов, идет почти вровень с нынешним главой государства. Это значит, что исход выборов непредсказуем и почти наверняка страну ждет второй тур. Он запланирован на 25 октября.

По данным института Parana Pesquisas, в настоящее время разрыв между двумя кандидатами фактически находится на уровне статистической погрешности, и прогнозировать исход выборов невозможно. По мнению некоторых наблюдателей, предстоящие выборы, по сути, являются референдумом о том, готово ли общество к возвращению к политике прежнего президента Жаира Болсонару. Ведущие бразильские политологи, в частности эксперты Фонда Жетулиу Варгаса и социологического центра Quaest, определяют эту кампанию как референдум о доверии не институтам, а персонально «болсонаризму» как политическому феномену.

«В случае победы Болсонару в политике Бразилии может утвердиться проамериканский вектор»,— отметила в беседе с “Ъ” профессор МГИМО Людмила Окунева, но добавила, что даже в этом случае Бразилия из БРИКС не выйдет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Плебисцит на выбывание».