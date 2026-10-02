Проезд по Пролетарской в Екатеринбурге закроют для строительства клиники

В Екатеринбурге на два года планируют закрыть движение транспорта на улице Пролетарская ради строительства многопрофильной клиники «Архангел Михаил», сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Клинику построят на месте сносимого здания на улице Пролетарской, 7. Движение будет закрыто с 12 октября 2026 по 19 октября 2028 года — на участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Автомобилисты объехать зону перекрытия смогут по улицам Первомайской, Клары Цеткин, Горького, Дзержинского и Царской. Общественный транспорт на закрываемом участке не ездит.

Ирина Пичурина