Deadline: по «Форсажу» снимут телесериал

Стриминговая платформа Peacock согласовала выпуск своего первого сериала. Его снимут по кинофраншизе «Форсаж», сообщает портал Deadline. В качестве сценаристов и шоураннеров выступят Майк Дэниел и Вулф Коулман. Премьера запланирована на 2028 год.

Подробности о количестве серий и актерском составе пока неизвестны. Выпуск сериала в мае анонсировал исполнитель главной роли в серии фильмов Вин Дизель. Он также выступит исполнительным продюсером сериала. Он рассказал, что идея создать сериал пришла ему в голову после того, как в 2025 году глава Universal Studios Донна Лэнгли взяла на себя руководство телевизионным подразделением NBCUniversal.

«За последнее десятилетие мы поняли, что фанаты хотят большего, они хотят, чтобы мы расширили истории известных персонажей, их сюжетные линии. И в течение последнего десятилетия у нас было желание выйти на телевизионный рынок»,— пояснил Вин Дизель.

«Форсаж» — самая продолжительная франшиза киностудии Universal, ее общие сборы достигли $7,3 млрд. В декабре начнутся съемки фильма «Форсаж навсегда», который станет финальной частью кинофраншизы. Выход в прокат запланирован на 17 марта 2028 года. В киноленте используют сгенерированный нейросетью образ погибшего актера Пола Уокера, который сыграл роль Брайана О’Коннора в первых фильмах франшизы.