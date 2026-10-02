Deadline: по «Форсажу» снимут телесериал
Стриминговая платформа Peacock согласовала выпуск своего первого сериала. Его снимут по кинофраншизе «Форсаж», сообщает портал Deadline. В качестве сценаристов и шоураннеров выступят Майк Дэниел и Вулф Коулман. Премьера запланирована на 2028 год.
Подробности о количестве серий и актерском составе пока неизвестны. Выпуск сериала в мае анонсировал исполнитель главной роли в серии фильмов Вин Дизель. Он также выступит исполнительным продюсером сериала. Он рассказал, что идея создать сериал пришла ему в голову после того, как в 2025 году глава Universal Studios Донна Лэнгли взяла на себя руководство телевизионным подразделением NBCUniversal.
«За последнее десятилетие мы поняли, что фанаты хотят большего, они хотят, чтобы мы расширили истории известных персонажей, их сюжетные линии. И в течение последнего десятилетия у нас было желание выйти на телевизионный рынок»,— пояснил Вин Дизель.
«Форсаж» — самая продолжительная франшиза киностудии Universal, ее общие сборы достигли $7,3 млрд. В декабре начнутся съемки фильма «Форсаж навсегда», который станет финальной частью кинофраншизы. Выход в прокат запланирован на 17 марта 2028 года. В киноленте используют сгенерированный нейросетью образ погибшего актера Пола Уокера, который сыграл роль Брайана О’Коннора в первых фильмах франшизы.
Сериал переносит «Форсаж» с киноэкрана на стриминговую площадку Universal: в 2020 году Peacock описывался как онлайн-кинотеатр студии. При этом кинокритик Павел Пугачев считает, что телевизионный формат ослабляет главное преимущество франшизы — крупное зрелище, рассчитанное на кинотеатральный просмотр.
У проекта уже есть нежелательный прецедент: семь лет назад Netflix выпустил мультсериал по «Форсажу», который продержался два сезона и, судя по оценкам, не вызвал заметного зрительского интереса. Кинокритик Сергей Горбачев предупреждал, что при признаках творческого истощения основной серии расширение в сериалы способно ускорить этот процесс.