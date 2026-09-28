Убивший девушку из Оренбуржья абхазец ранее ограбил и изнасиловал русскую туристку

Абхазец Эдгар Абухба, подозреваемый в убийстве 26-летней жительницы Оренбургской области Амины Бикбовой и давший признательные показания, в 2019 году ограбил и изнасиловал туристку из России. На тот момент ему было 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Злоумышленник тогда напал на потерпевшую в заброшенном здании, после чего был задержан сотрудниками Погрануправления ФСБ России в селе Сида Галского района. В ходе расследования мужчине вменяли несколько статей Уголовного кодекса, включая изнасилование, развратные действия, грабеж и нанесение телесных повреждений. Государственное обвинение требовало для подсудимого 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а сторона потерпевшей настаивала на назначении наказания в виде 20 лет. Суд в итоге приговорил Эдгара Абухбу к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

После освобождения Эдгар Абухба временно проживал в Гагре, где и познакомился с отдыхающей Аминой Бикбовой из Оренбуржья. Пара отправилась в арендованное жилье в селе Псахара, после чего связь с девушкой была потеряна.

На допросе Эдгар Абухба заявил, что в ходе конфликта задушил Амину Бикбову. Он сообщил, что взял автомобиль у знакомого и перевез тело в Бзыбское ущелье, намереваясь утопить его, однако не смог осуществить задуманное.

В итоге подозреваемый оставил тело, завернутое в покрывало, в кустах у дороги. Личные вещи и телефон погибшей были выброшены. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Евгений Чернов