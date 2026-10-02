Погрузка на СвЖД составила 9,8 млн тонн в сентябре

Свердловская железная дорога (СвЖД) зафиксировала снижение погрузки — в сентябре она составила 9,8 млн тонн, что на 5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в СвЖД. Грузооборот достиг 17,1 млрд тарифных тонно-км (+6,7%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 21,3 млрд тонно-км (+5,3%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

За девять месяцев 2026 года на СвЖД погружено 88,4 млн тонн грузов, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Грузооборот за этот период снизился на 5,8% и составил 144,1 млрд тарифных тонно-км. С учетом порожнего пробега показатель равен 180,1 млрд тонно-км (-5,4%). За январь-сентябрь было погружено:

нефти и нефтепродуктов — 26,5 млн тонн (+1,3%);

строительных грузов — 15,4 млн тонн (-14,1%);

химических и минеральных удобрений — 14,4 млн тонн (+2,2%);

руды железной и марганцевой — 6,3 млн тонн (-11,4%);

черных металлов — 5,5 млн тонн (-10%);

промышленного сырья и формовочных материалов — 3,8 млн тонн (-5,8%).

Положительную динамику также продемонстрировали зерно и лом черных металлов, отрицательную — руды цветная и серное сырье, цемент, химикаты и сода, кокс и лесные грузы.

По всей сети РЖД в сентябре погрузка составила 90,3 млн тонн (-1,2%), а за девять месяцев — 824,4 млн тонн (-0,7%).

Ирина Пичурина