Суд на Урале назначил три года принудительных работ «проводнику тибетского монаха»

Академический районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам принудительных работ Дарью Аксенову, которая представлялась проводником тибетского монаха Ли, убеждая потерпевших переводить ей деньги для снятия проклятий, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов Фото: Артем Путилов

«Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. С осужденной в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевших в общей сумме взыскано более 8,5 млн руб., в счет компенсации морального вреда — 550 тыс. руб.», — отметили в пресс-службе.

Дарье Аксеновой было предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). Потерпевшими по делу выступили отец и дочь. Судом установлено, что обвиняемая с мая по декабрь 2025 года предложила девушке психологическую помощь с использованием практик тибетских монахов — якобы для улучшения духовного состояния, аргументируя это тем, что за девушкой стоит «черная сущность». Так она похитила у потерпевшей свыше 8,5 млн руб.

С мая 2025 года по январь 2026 года она начала переписываться с отцом девушки, говоря, что опасается за долги по кредитам его дочери. Обвиняемая предложила помощь через процедуру банкротства, умолчав, что задолженность появилась из-за нее. От второго потерпевшего она получила более 1,5 млн руб.

Вину Дарья Аксенова признала частично.

Артем Путилов