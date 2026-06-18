Очистка кармы обошлась в 10 млн рублей

Академический районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело Дарьи Аксеновой, обвиняемой в мошенничестве. Согласно материалом дела, она, представляясь проводником тибетского монаха Ли, убеждала потерпевших переводить ей деньги для снятия проклятий, очищения кармы, разрыва деструктивных связей. От ее действий пострадали два человека, которые передали ей более 10 млн руб. Вину подсудимая признала частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вину Дарья Аксенова признала частично

Фото: Артем Путилов Вину Дарья Аксенова признала частично

Фото: Артем Путилов

Дарье Аксеновой предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). Количество эпизодов объяснятся потерпевшими по делу: ими стали жители Екатеринбурга — дочь и отец.

С девушкой Дарья Аксенова познакомилась шесть лет назад у общей подруги, но выманивать деньги начала только весной 2025 года. Потерпевшая после работы встретилась с подругами и Дарьей Аксеновой в одном из парков Екатеринбурга.

Подсудимая подошла к ней и сказала, что за девушкой стоит «черная сущность».

Они отошли в сторону, чтобы другие не слышали их разговора. Тогда Дарья Аксенова представилась проводником тибетского монаха Ли — якобы она проходила обучение в храме в Тибете.

Дома у девушки Дарья Аксенова изгоняла из нее демона. Пока проводился обряд, потерпевшая лежала с закрытыми глазами, а Дарья Аксенова брызгала на нее водой. Она убедила девушку, что на ней проклятие и у нее онкология. Подсудимая утверждала, что если потерпевшая не переведет денежные средства, то умрет, а ее близкие откажутся в патовых ситуациях. Деньги якобы переводились на шаманские обряды в тибетском храме.

Потом Дарья Аксенова сказала, что обряд нужно еще несколько раз повторить, убеждая потерпевшую, что ее родственники и она сама — грешники, поэтому нужно очищать карму.

Дарья Аксенова, представляясь шаманом, писала девушке через один из мессенджеров, убеждая ее брать микрозаймы, закладывать квартиру. Деньги у потерпевшей вымогал и выдуманный Дарьей Аксеновой юрист, который обещал списать все ее долги через процедуру банкротства.

Согласно обвинению, манипуляции стали возможны благодаря доверчивости потерпевшей, эмпатии и подавленному состоянию, отсутствию критического мышления. Близким она ничего не говорила, поскольку подсудимая предупредила ее о том, что не нужно их пугать.

Согласно обвинению, с 6 мая 2025 года по 13 декабря 2025 года Дарья Аксенова благодаря манипуляциям, фальшивым мистическим практикам, эмоциональному шантажу выманила у девушки более 8,5 млн руб.

С 7 мая 2025 года по 5 января 2026 года Дарья Аксенова обрабатывала отца потерпевшей. Она ему сказала, что опасается за кредиторскую задолженность его дочери и предложила помощь через процедуру банкротства, скрыв, что долги появились из-за нее. Мужчина часть денег перевел, часть передал наличными. В общем от него обвиняемая получила более 1,5 млн руб.

Вину Дарья Аксенова признала частично.

Артем Путилов