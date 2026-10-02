В Красноярском крае упразднили комитет по здравоохранению на фоне закрытия медучреждений

Новый, пятый созыв законодательного собрания Красноярского края провел реформу структуры, в результате которой из парламента исчезли профильные комитеты по здравоохранению и образованию. В прежнем (четвертом) созыве существовали комитеты по «охране здоровья и социальной политике», а также «образованию и культуре». В новой структуре, состоящей из десяти комитетов, этих направлений в названиях нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Полномочия по здравоохранению, лекарственному обеспечению и демографии передали в комитет «по вопросам семьи», который возглавил Илья Зайцев (ранее руководивший комитетом по здравоохранению). Проблемы образования отошли к комитету «по кадровому и научно-технологическому развитию» под руководством Егора Васильева, бывшего министра экономики края.

Между тем, реформа парламента происходит на фоне массового закрытия социальных объектов в регионе. Как писал «Ъ» ранее, краевой минздрав официально подтвердил планы по ликвидации двух родильных домов №4 и №6 в Красноярске. Это заявление последовало на следующий день после того, как сотрудники клиник записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить ликвидацию медучреждений.

Оптимизация затронула и систему образования — за последние два года в Красноярском крае закрыли порядка 26 сельских школ. В региональном министерстве просвещения пояснили, что учреждения прекращают работу из-за отсутствия учащихся.

Лолита Белова