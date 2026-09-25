Минздрав Красноярского края подтвердил закрытие двух роддомов после обращения врачей к президенту

Министерство здравоохранения Красноярского края официально подтвердило планы по закрытию и реорганизации двух городских учреждений — родильных домов №4 и №6. Это заявление последовало на следующий день после того, как сотрудники этих клиник записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить ликвидацию.

Отмечается, что роддом №6 полностью прекратит работу в следующем году. Врачи должны будут перейти в другие стационары и консультационные центры, часть персонала будет трудоустроена в отделения городской больницы №20. Роддом №4 также в 2027 году прекратит принимать роды и войдет в состав перинатального центра. При этом гинекологическое отделение продолжит функционировать.

В ведомстве подчеркнули, что для сотрудников роддомов №1, №2 и №5 ничего не изменится. Вручаемые медикам уведомления касаются лишь смены юридического статуса больниц. Руководство обещает обсудить варианты трудоустройства с каждым сотрудником лично. По желанию медперсонала больница готова оплатить переобучение по другой специальности с сохранением зарплаты на весь срок учебы.

Глава краевого минздрава Алексей Коноваленко объяснил решение о закрытии медучреждений «многократным превышением суммарных мощностей над фактической потребностью». «Раздробленность учреждений создает неравенство: стандарты оснащения, уровень дежурных бригад и доступность экстренной помощи в разных роддомах различаются. Цель — выровнять эти стандарты», — прокомментировал министр.

Ранее медики роддома №6, который ежегодно принимает более 2 тыс. новорожденных, заявили, что их фактически вынуждают увольняться или менять специальность. В своем обращении они попросили президента провести проверку обоснованности закрытия, изучить реальную нагрузку и оценить последствия ликвидации учреждения для жителей города.

Лолита Белова