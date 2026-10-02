Силовики на Среднем Урале начали рейды по поиску нелегальных мигрантов

В Свердловской области началась профилактическая операция «Нелегал-Кордон 2026», которая направлена на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции. В ходе рейдов сотрудники полиции действуют при поддержке бойцов Росгвардии, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

На территории области находится более 100 тыс. иностранных граждан. Для снижения количества правонарушений среди этой категории лиц был запущен новый этап акции. Наиболее результативные проверки прошли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Кировграде и Первоуральске. «Для более оперативной отработки граждан сотрудники полиции применяли мобильный комплекс дактилоскопии, позволяющий быстро проверять не находится ли человек в базе данных разыскиваемых за ранее совершенные преступления. "Зачистки" мест концентрации иностранных граждан будут продолжены»,— рассказал полковник Горелых.

За первый день работы сотрудники зафиксировали 106 нарушений миграционного законодательства. Например, в Екатеринбурге, в районе улицы Пехотинцев, составлено более 10 протоколов. В отношении 13 человек оформлены документы для выдворения из страны.

Ирина Пичурина