Суд не стал повторно арестовывать бывшего руководителя клиники Мешалкина

Сегодня Новосибирский областной суд отклонил представление прокуратуры, добивавшейся заключения под стражу Александра Чернявского — бывшего гендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала его адвокат Марина Морковина.

28 августа Советский районный суд Новосибирска, удовлетворив ходатайство защиты, смягчил меру Александру Чернявскому, его заму Артему Пухальскому, а также предпринимателям Татьяне Гриценко и Алексею Лутцеву. Из СИЗО всех четверых перевели под домашний арест. Прокуратура оспорила решение, но безуспешно.

В августе 2025 года правоохранители задержали гендиректора НМИЦ Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского, курировавшего вопросы экономики и финансов. В кабинетах и жилищах подозреваемых провели обыски, в ходе которых были изъяты крупная сумма в рублях и валюте, а также коллекция часов. Задержанных доставили в Москву.

Медиков заподозрили в получении взяток от руководителей компаний «Видванс» и «Аритмомед» Татьяны Гриценко и Алексея Лутцева, которых также арестовали. Топ-менеджеры НМИЦ, по версии следствия, якобы брали взятки за подписание контрактов на поставку в клинику медоборудования и расходных материалов. Речь идет о 30 млн руб. Летом 2026 года, когда расследование было завершено, всех четверых этапировали в Новосибирск. 28 августа Советский райсуд приступил к рассмотрению дела по существу.

Илья Николаев