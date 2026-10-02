Четырех жителей Серова будут судить за заказное убийство женщины в 1999 году

В Серове отправили под суд четверых местных жителей, которые обвиняются в убийстве женщины, совершенном 27 лет назад, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Двое жительниц обвиняются в заказе убийства (по ч. 3 ст. 33, пп. «з», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), один обвиняемый в подстрекательстве к исполнению (чч. 4, 5 ст. 33, пп. «з», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), второй — в убийстве по найму (пп. «з», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

Как считает следствие, с июня по сентябрь 1999 года мать и дочь организовали убийство жительницы Серова, которая, как они думали, убила их близкого родственника. Для этого они обратились к знакомому, который испытывал к ней неприязнь, и предложили за деньги найти того, кто убьет ее. Знакомый предложил сделать это своему другу за 15 тыс. руб., на что тот согласился. Часть из этих денег знакомый собирался оставить себе.

Получив фотографию жертвы, он выследил ее, завел с ней случайное знакомство и пригласил в свою квартиру, где ударил гантелью по затылку несколько раз, а потом перекрыл подушкой органы дыхания, удерживая до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаки жизни. После этого обвиняемый пригласил друга для помощи в сокрытии трупа. Они сфотографировали тело и передали снимки заказавшим убийство женщинам, а затем на машине вывезли его на территорию шлакового отвала металлургического завода. Там они привязали часть железобетонной плиты к телу, которое потом столкнули в затопленный котлован и скрылись. Деньги за содеянное они получили.

Как сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, установить причастность фигурантов к убийству удалось путем установления и допроса ряда новых свидетелей. Также проведены очные ставки. Задержанные пособник и исполнитель убийства дали признательные показания, рассказав об обстоятельствах преступления, в том числе на месте убийства. «Одним из фигурантов дела является, по предварительным данным, ранее неоднократно судимый рецидивист по прозвищу "Якут". В его криминальном послужном списке есть преступления, связанные с наркотрафиком, кражами чужого имущества, похищением человека, лишением жизни человека. Крайнее наказание он отбывал в колонии №63 города Ивделя. Напарником по расправе стал также местный житель, более известный в определенных кругах, как "Татарин"»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ирина Пичурина