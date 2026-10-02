Екатеринбурженку судили за мошенничество с медитациями на 10 млн рублей

Академический районный суд Екатеринбурга признал местную жительницу Дарью Аксенову виновной в мошенничестве на 10 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК) с применением духовных практик, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Она получила три года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Суд установил, что в мае 2025 года Аксенова во время личной встречи предложила потерпевшей психологическую помощь с применением духовных медитаций. При этом она изначально не планировала оказывать реальные услуги, используя предложение как предлог для выманивания денег. В период с мая по декабрь 2025 года она похитила у потерпевшей свыше 8,5 млн руб. Кроме того, введя в заблуждение отца потерпевшей относительно наличия у его дочери долгов по кредиту, Аксенова с мая 2025 года по январь 2026 года получила еще более 1,5 млн руб. якобы на погашение долгов.

Суд также взыскал в пользу потерпевшей 500 тыс. руб. компенсации морального вреда, а в пользу ее отца — 50 тыс. руб. Иски о взыскании материального ущерба удовлетворены частично, а по ряду других требований суд передал дела на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. На имущество осужденной наложен арест.

Ирина Пичурина