ERR: российские пограничники задержали шедшее в Эстонию судно
Российские пограничники задержали в Финском заливе грузовое судно Vasterbotten, шедшее под кипрским флагом в порт Силламяэ. Что стало причиной, неизвестно. Через несколько часов судно было отпущено, сообщает эстонский портал ERR.
Инцидент произошел 1 октября. По данным ERR, судно несколько часов простояло на якоре в российских водах, после чего ему разрешили продолжить движение. В Департаменте полиции и погранслужбы Эстонии подтвердили факт задержания, но подробности не привели.
В мае 2025 года Россия задержала вышедший из эстонского порта Силламяэ в Роттердам танкер Green Admire. Перед задержанием судно также прошло через территориальные воды России. Его отпустили спустя два дня. В эстонском МИДе назвали действия России непредсказуемыми. Департамент транспорта Эстонии после этого объявил, что суда, прибывающие в Силламяэ и покидающие его, не будут заходить в территориальные воды РФ.
Маршрут через российские воды Финского залива использовался для обхода мелководных районов Эстонии. Этот путь считался более безопасным для крупных судов, что давало им навигационное преимущество.
Для судов, следующих в эстонские порты, этот маршрут был важен, поскольку позволял учитывать мелководье, ограничивающее движение больших судов.