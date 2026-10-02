ERR: российские пограничники задержали шедшее в Эстонию судно

Российские пограничники задержали в Финском заливе грузовое судно Vasterbotten, шедшее под кипрским флагом в порт Силламяэ. Что стало причиной, неизвестно. Через несколько часов судно было отпущено, сообщает эстонский портал ERR.

Инцидент произошел 1 октября. По данным ERR, судно несколько часов простояло на якоре в российских водах, после чего ему разрешили продолжить движение. В Департаменте полиции и погранслужбы Эстонии подтвердили факт задержания, но подробности не привели.

В мае 2025 года Россия задержала вышедший из эстонского порта Силламяэ в Роттердам танкер Green Admire. Перед задержанием судно также прошло через территориальные воды России. Его отпустили спустя два дня. В эстонском МИДе назвали действия России непредсказуемыми. Департамент транспорта Эстонии после этого объявил, что суда, прибывающие в Силламяэ и покидающие его, не будут заходить в территориальные воды РФ.