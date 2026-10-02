Вступил в силу приговор подрядчику строительства «Сибирь-Арены», осужденному на 7,5 года

Новосибирский областной суд подтвердил законность приговора Кировского райсуда, который назначил 7,5 года колонии бизнесмену Михаилу Воловичу — гендиректору компании «Строймонтаж», являвшейся подрядчиком строительства ледовой «Сибирь-Арены». «Приговор Кировского районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника, а также представление гособвинителя — без удовлетворения», — рассказали в облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ефим Крепыш Фото: Ефим Крепыш

Приговор Михаилу вынесли в середине февраля. Его оправдали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а за коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) дали 7,5 года строгого режима и штраф 5 млн руб. Ни одну из сторон решение не устроило, и они оспорили его в вышестоящем суде.

Весной 2023 года правоохранители задержали Михаила Воловича. Основанием послужило уголовное дело, которое было возбуждено по материалам УФСБ. Бизнесмен, по версии следствия, предоставлял в новосибирское управление Федерального казначейства недостоверные сведения о расходах на фонд оплаты труда при выполнении договоров подряда, существенно завышая их. Около 286,9 млн руб. были перечислены работникам, не задействованным на строительстве арены, а занятым на других объектах, которые возводил «Строймонтаж».

Помимо мошенничества, бизнесмену вменили в вину получение от двух фирм «откатов» на общую сумму 6,7 млн руб. (2,3 млн руб. и 4,4 млн руб.). Вознаграждение, указывается в обвинении, полагалось за нерасторжение заключенных с ними договоров аренды строительной и спецтехники при возведении «Сибирь-Арены», подписание актов выполненных работ и оплату по ним.

Илья Николаев