Бизнесмен «откатал» на «Сибирь-Арене»

В Новосибирске вынесли приговор бизнесмену Михаилу Воловичу — гендиректору компании «Строймонтаж», являвшейся подрядчиком строительства ледовой «Сибирь-Арены». Суд оправдал бизнесмена по эпизоду с хищением свыше 286 млн руб., но признал виновным в коррупции и отправил за решетку на 7,5 лет. Предприниматель, по версии следствия, получил от фирм-партнеров «откаты» на общую сумму 6,7 млн руб. в обмен на нерасторжение заключенных с ними договоров. Прокуратура запрашивала для подсудимого 11 лет заключения.

В Кировском районном суде Новосибирска завершился растянувшийся почти на два года процесс над гендиректором столичной компании «Строймонтаж» Михаилом Воловичем.

Предпринимателя оправдали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), посчитав, что следствие не собрало веских доказательств его причастности к этому преступлению. За коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ) ему дали семь с половиной лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 5 млн руб.

Кроме того, суд конфисковал у бизнесмена 6,7 млн руб. — сумму подкупа, которая фигурирует в материалах дела. После оглашения приговора Михаила Воловича взяли под стражу, сообщила пресс-служба суда.

Будут ли стороны оспаривать приговор, пока не известно. В прениях сторон гособвинитель требовал для предпринимателя 11 лет лишения свободы и штраф в размере 50 млн руб.

Гендиректора компании «Строймонтаж», являвшейся подрядчиком строительства «Сибирь Арены», задержали в марте 2023 года в Москве и доставили под конвоем в Новосибирск. Основанием послужило уголовное дело, которое было возбуждено по материалам УФСБ России по Новосибирской области.

Бизнесмен, по версии следствия, предоставлял в новосибирское управление Федерального казначейства недостоверные сведения о расходах на фонд оплаты труда при выполнении договоров подряда, существенно завышая их. Около 286,9 млн руб. были перечислены работникам, не задействованным на строительстве арены, а занятым на других объектах, которые возводил «Строймонтаж».

Помимо мошенничества, бизнесмену вменили в вину получение от двух фирм «откатов» на общую сумму 6,7 млн руб. (2,3 млн руб. и 4,4 млн руб.). Вознаграждение, указывается в обвинении, полагалось за нерасторжение заключенных с ними договоров аренды строительной и спецтехники при возведении «Сибирь-Арены», подписание актов выполненных работ и оплату по ним. В марте 2024 года суд приступил к рассмотрению дела по существу. В первый день слушаний Михаил Волович заявил, что вину по инкриминируемым преступлениям признает частично.

В 2018 году стало известно, что Новосибирск получил право проведения чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд. Он должен был проходить с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Чтобы принять крупный спортивный форум на достойном уровне, было решено возвести на левом берегу Оби ледовый дворец спорта. Шестиэтажный спорткомплекс общей площадью 55 тыс. кв. м, согласно проекту, должен включать в себя основную и тренировочную арены с трибунами соответственно на 10,5 тыс. и 200 зрителей, спортивный и тренажерный залы, вспомогательные помещения. Масштабный проект включал и создание инфраструктуры — строительство станции метро «Спортивная», автодорог, усовершенствование системы дорожно-транспортных развязок и др. В марте 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отдала право проведения турнира Канаде.

