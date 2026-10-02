Правительство подготовило национальный план по внедрению ИИ

Как сообщил источник “Ъ”, близкий к разработке проекта Национального плана по внедрению ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении на 2027–2030 годы, этот документ одобрен профильной правительственной подкомиссией под председательством Дмитрия Григоренко. По словам собеседника “Ъ”, план «превращает развитие ИИ из множества отдельных ведомственных, отраслевых и региональных инициатив в управляемую общенациональную программу с понятными целями, сроками и результатами». В аппарате вице-премьера “Ъ” подтвердили, что проект одобрен подкомиссией — в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам развития технологий ИИ.

Проект плана состоит из трех блоков: показатели внедрения ИИ в отраслях, сокращение административных барьеров, препятствующих развитию технологии, меры поддержки разработки и внедрения ИИ. Как пояснил собеседник “Ъ”, федеральные ведомства будут отвечать не только за внедрение ИИ в своей работе, но и в курируемой отрасли, стимулируя и бизнес для достижения того или иного показателя. На федеральном уровне сформировано более 170 проектных показателей по 16 отраслям, включая госуправление, строительство и ЖКХ, ТЭК, промышленность, торговлю и транспорт — отвечают за их выполнение 32 ведомства. Сейчас обязанность внедрять ИИ на уровне ведомств и отраслей закреплена в программах цифровой трансформации на 2026 год — этот опыт планируется масштабировать в 2027–2030 годах.

План предусматривает и участие регионов. С учетом различного уровня их цифровой зрелости и бюджетных возможностей показатели будут делиться на обязательные (когда достичь федерального показателя невозможно без региона или для проектов регионального уровня) и добровольные. При выполнении обязательных планов регионы смогут подключаться к централизованным федеральным решениям. Исполнение федеральных и региональных показателей будут отслеживать в онлайн-режиме.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все ИИдет по плану».