Среди подростков Екатеринбурга уровень преступности снизился на 34%

В Екатеринбурге число преступлений, совершенных несовершеннолетними в период с января по август, снизилось на 34%, сообщили в мэрии со ссылкой на данные городского УМВД. Объем тяжких преступлений снизился на 30%. Кроме того, на 60,3% сократилось количество преступлений с использованием интернета, на 54,1% — в сфере IT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сотрудники ОВД, проведя 186 ночных рейдов, выявили 393 нарушения. На 53,3% снизилось число преступлений, совершенных подростками ночью, в состоянии опьянения — на 44,4%. Отдельное внимание уделялось проблеме зацепинга. Линейный отдел полиции осуществил 290 патрулирований в зонах, где чаще всего выявляют нарушения. С объектов железнодорожного транспорта были удалены 94 несовершеннолетних за административные нарушения, двое зацеперов получили серьезные травмы.

Департамент образования администрации Екатеринбурга сообщил о выявлении среди подростков 12 случаев противоправного поведения с признаками террористической направленности. Специалисты «Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» проверили 1621 профиль в социальных сетях, обнаружив 59 случаев деструктивного контента.

Сотрудники правоохранительных органов, психологи и другие эксперты регулярно проводят профилактические беседы с подростками по разъяснению административного и уголовного законодательства и предупреждению преступлений экстремистской направленности.

Ирина Пичурина