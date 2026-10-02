Структура Toyota добивается снятия препятствий на поставки автомобилей в Россию

Как стало известно “Ъ”, подконтрольный японской Toyota дилерский холдинг «СП Бизнес Кар» требует от других структур концерна — Toyota Tsusho Corporation и «Тойота Цусе Рус» — прекратить препятствовать поставкам автомобилей и запчастей Toyota и Lexus в Россию. Соответствующий иск уже принял к производству Арбитражный суд Москвы.

Как следует из материалов дела, структуры «СП Бизнес Кар» также требуют признать прекращенным долг перед «Тойота Цусе Рус» в счет взыскания убытков, причиненных прекращением поставок автомобилей и запчастей. Сумма требований — 375 млн руб., сказано в картотеке дел. Взыскать средства, согласно материалам суда, истцы просят с Toyota Tsusho Corporation и владельца 3% «СП Бизнес Кар» Алексея Терещенко. Собственник еще 3% компании Илья Пименов — один из истцов. Остальные доли принадлежат Toyota Tsusho Corporation. Также в качестве ответчиков привлечены гендиректор «СП Бизнес Кар» Алексей Исупов и глава «Тойота Цусе Рус» Накада Таканори.

Источник “Ъ” полагает, что иск — следствие конфликта между российскими миноритарными участниками и менеджерами.

Toyota прекратила производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге в 2022 году. Тогда же были ограничены поставки. Согласно сообщению компании, японский концерн обязался сохранить в стране послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети. В 2022 году Япония ввела против России санкции на экспорт предметов роскоши, куда в том числе вошли автомобили премиум-класса стоимостью более 6 млн (3,17 млн руб. по текущему курсу). Ограничения по поставкам машин были расширены в 2023 году: страна ввела запрет на экспорт новых и подержанных автомобилей с пробегом объемом двигателя более 1,9 л, а также электромобилей и гибридов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иск восходящего солнца».